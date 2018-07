Série D: vagas em disputa

Além da disputa pela última vaga nas quartas de final, o Campeonato Paulista ainda reserva uma briga particular entre Oeste, Mirassol, Paulista e Americana por duas vagas na Série D do Brasileiro. No momento, Oeste e Mirassol somam 30 pontos contra 25 do Paulista e 23 do Americana. No entanto, os pontos da próxima fase continuarão valendo. Assim, se Paulista e Americana conseguirem a vaga e depois avançarem, poderão superar os times à sua frente.