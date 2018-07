Série de quatro duelos difíceis alerta São Paulo

Talvez nem o são-paulino mais otimista imaginasse que o time fosse capaz de uma reação tão fulminante na reta final da temporada que colocaria o time a cinco pontos de vantagem para o Vasco na briga pelo G-4 e a três do Grêmio, terceiro colocado e novo alvo a ser caçado a sete rodadas do fim do campeonato.

Perto de se garantir na Libertadores do ano que vem, o Tricolor tem um último desafio para poder enfim pensar no torneio continental. As próximas quatro rodadas prometem ser bem mais difíceis do que os últimos jogos, especialmente nos confrontos contra Figueirense e Atlético-GO, últimos colocados.

Três dos próximos quatro jogos serão fora do Morumbi e contra rivais que precisam da vitória por brigarem por alguma coisa no campeonato. A maratona começa no domingo, contra o ameaçado Flamengo, que se afasta da zona de rebaixamento, caso consiga uma vitória no Engenhão. No sábado será a vez de encarar o Sport na Ilha do Retiro e os pernambucanos, atualmente na 17.ª posição, esperam transformar o estádio em um caldeirão para fugir da degola.

O único jogo em casa nesse período também promete ser complicado, afinal o Tricolor recebe o Fluminense, líder do campeonato e melhor visitante. Os cariocas conquistaram 34 dos 69 pontos longe de seus domínios. A sequência de pedreiras tem fim no dia 11 de novembro, contra o Grêmio, no Olímpico. O consenso é que se não perder muitos pontos nestes duelos e se mantiver firme no G-4, a equipe dificilmente deixará escapar a classificação para a Libertadores já que fará duelos contra equipes que deverão apenas cumprir tabela.

Ney Franco não deve ter problemas para a partida contra o Flamengo. "É sempre muito difícil jogar lá. Precisamos atuar como contra o Vasco", afirmou Lucas.