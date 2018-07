Serra vence em Tarumã e amplia vantagem na Stock Car

TARUMÃ - Daniel Serra não deu chances aos rivais neste domingo. O piloto dominou a etapa de Tarumã (RS), neste domingo, e ampliou sua vantagem na liderança da Stock Car. Thiago Camilo chegou em segundo e Ricardo Maurício foi o terceiro colocado.

Com sua segunda vitória consecutiva na temporada, Serra chegou aos 65 pontos e aumentou para nove a diferença para o vice-líder e nove à frente de Cacá Bueno (quinto colocado neste domingo), agora empatado com Ricardo Maurício, com 56.

"Parabéns para a equipe, foi fantástico. Abri a vantagem que tínhamos previsto e conseguimos trocar os três pneus e voltar na frente. Fizemos a pole, ganhamos duas corridas consecutivas. Todos estão de parabéns", comemorou o vencedor da prova, que apostou na estratégia para fazer a diferença neste domingo.

Largando na pole, Serra resolveu trocar três dos quatro pneus logo na primeira parada, na 17ª volta, o que lhe deu fôlego para permanecer mais tempo na pista no decorrer da prova. "Mesmo com uma estratégia um pouco arriscada, de trocar três pneus. Sabíamos que eu teria que andar muito forte desde o começo e deu certo", avaliou. Com desempenho discreto, Rubens Barrichello terminou apenas na 20ª posição.

Confira a ordem de chegada em Tarumã:

1.º - Daniel Serra

2.º - Thiago Camilo

3.º - Ricardo Maurício

4.º - Ricardo Zonta

5.º - Cacá Bueno

6.º - Julio Campos

7.º - Valdeno Brito

8.º - Allam Khodair

9.º - Duda Pamplona

10.º - Sergio Jimenez

11.º - Ricardo Sperafico

12.º - Luciano Burti

13.º - Max Wilson

14.º - Rodrigo Sperafico

15.º - Fábio Fogaça

16.º - Rafa Matos

17.º - Nonô Figueiredo

18.º - Átila Abreu

19.º - Vitor Genz

20.º - Rubens Barrichello

21.º - Alceu Feldmann

22.º - Popó Bueno

23.º - Wellington Justino

24.º - David Muffato

25.º - Rodrigo Pimenta

26.º - Beto Cavaleiro