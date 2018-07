Sérvia bate a Polônia e faz final do handebol contra o Brasil

BELGRADO - Depois de vencer a Dinamarca nesta sexta-feira, pelo placar de 27 a 21, o Brasil confirmou que fará a final do mundial de handebol contra a Sérvia. Nesta sexta-feira, no primeiro jogo da rodada dupla em Belgrado, as sérvias contaram com ginásio absolutamente lotado para vencer a Polônia com tranquilidade, por 24 a 18, e avançar para uma final no handebol feminino pela segunda vez na sua história, a segunda em casa.

Esta é a terceira vez que um Mundial Feminino de Handebol é realizado em território sérvio e a segunda vez que as donas da casa chegam à final. Em 1978, a Iugoslávia recebeu a competição e acabou campeã. O primeiro Mundial também foi ali, em 1957, mas na ocasião as iugoslavas - de quem as sérvias são herdeiras do histórico esportivo - terminaram com o bronze.

O Brasil já enfrentou a Sérvia na atual edição do Mundial e venceu até que de forma tranquila, por 25 a 23, ficando à frente do placar praticamente todo o jogo. Aquela partida, porém, aconteceu em Nis, enquanto a final, marcada para domingo, às 14h15 de Brasília, será em Belgrado. Nos últimos jogos da Sérvia, o ginásio recebeu mais de 16 mil pessoas.

O apoio da torcida, aliás, tem sido preponderante para a Sérvia na competição. A equipe, que não disputava um Mundial desde 2003 e, desde então, terminava o Europeu sempre fora das 10 primeiras colocadas, cresceu no ano passado, quando ficou em quarto no torneio continental, em casa. No Mundial, venceu a tradicional Dinamarca (a outra possível rival na final), e eliminou as potências Coreia do Sul e Noruega (campeã olímpica) nos mata-matas. Só perdeu do Brasil.