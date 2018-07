Sérvia confirma 100% e é campeã mundial no polo aquático masculino

Nada como uma vitória contra a grande rival para coroar uma campanha perfeita e comemorar um título mundial. Neste sábado, os jogadores da Sérvia passaram por tudo isso ao derrotarem a Croácia, atual campeã olímpica, por 11 a 4 na final do Mundial de Polo Aquático Masculino, em Kazan, na Rússia. É a segunda vez na história que os sérvios conquistam a competição, já que levaram o ouro em 2009, em Roma, na Itália.

O resultado coroou uma campanha perfeita com seis vitórias em seis partidas. Na primeira fase, triunfos sobre Montenegro (11 a 8), Japão (19 a 9) e Austrália (10 a 9). Nas quartas de final, a Sérvia eliminou os Estados Unidos (12 a 7) e, na sequência, passou pela Itália na semifinal (10 a 6).

O grande destaque da partida deste sábado foi Andrija Prlainovic, que anotou três gols. Outro grande nome do duelo foi Milos Cuk, que fez outros dois. Pelo lado da Croácia, Sandro Sukno marcou dois gols e foi o principal jogador.

Na disputa pela medalha de bronze, a Grécia derrotou a Itália na disputa de pênaltis. O jogo no tempo normal foi 7 a 7 e, nos pênaltis, o triunfo grego foi por 4 a 2.

Já a seleção brasileira - abalada pelo corte do goleiro reserva Thye Bezerra Matos, acusado de assédio sexual no Canadá - encerrou a participação no Mundial com a 10.ª posição, depois de empatar na primeira fase com a China e perder para Croácia e Canadá. Nas oitavas de final, o time caiu diante dos Estados Unidos por 7 a 3.