Sérvia conquista Europeu Feminino de Basquete e garante vaga na Olimpíada

O destaque da partida foi a armadora Ana Dabovic com 25 pontos. A ala Sonja Petrovic também fez um bom jogo, anotou 22 pontos e pegou sete rebotes. Pelo lado francês, a pivô Sandrine Gruda marcou 16 pontos e obteve cinco rebotes.

Na outra partida disputada neste domingo, a Espanha venceu Bielo-Rússia por 74 a 58 na disputa do terceiro lugar e ficou com a medalha de bronze. A ala espanhola Alba Torrens foi a cestinha da partida com 25 pontos.

Na disputa pelo quinto e sexto lugares, no sábado, a Turquia venceu a Rússia na prorrogação por 68 a 66. Com a vitória, as turcas garantiram vaga para o Pré-Olímpico mundial, assim como França, Espanha e Bielo-Rússia, e acabaram com as chances de as russas irem aos Jogos Olímpicos. É a primeira vez desde o boicote aos Jogos de 1984, que a Rússia não terá uma equipe feminina de basquete feminino na Olimpíada.