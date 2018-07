Sérvia marca duelo contra a Argentina

Os sérvios farão em casa um duelo equilibradíssimo contra a Argentina - que aplicou 5 a 0 no Casaquistão, no sábado - nas semifinais em setembro.

Enquanto os argentinos devem contar com Juan Martin Del Potro, David Nalbandian e Juan Ignacio Chelo, todos em torno do top 20, os atuais campeões deverão colocar todas as suas fichas no número 1 do mundo Novak Djokovic. O problema é que o confronto ocorrerá menos de uma semana após o término do US Open e o cansaço deve ter papel crucial na disputa.

A França, vice-campeã, garantiu passagem às semifinais. Em outro duelo desigual do final de semana, aplicou como visitante 4 a 1 na Alemanha. No último dia do confronto, Jo-Wilfried Tsonga ganhou dois tie-breaks de Philipp Kohlschreiber: 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5).

O rival dos franceses será a Espanha, que, mesmo sem Rafael Nadal, bateu os EUA, em Austin, por 3 a 1. O triunfo final veio com David Ferrer, ao vencer Mardy Fish por 7/5, 7/6 (7/3), 5/7 e 7/6 (7/5).