Sesi começa a Superliga vencendo o RJX O Sesi iniciou ontem sua campanha pelo bicampeonato com uma vitória sobre o estreante RJX, do RJ, por 3 a 0 (25/22, 25/23 e 25/16), na primeira rodada da Superliga. O próximo jogo do time paulista será na noite quarta-feira, em Volta Redonda, contra o time da casa.