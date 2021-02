Sétimo título do Tom Brady na NFL é reverenciado por grandes figuras do esporte

O feito histórico de Tom Brady, no domingo à noite, ao se sagrar campeão pela sétima vez do Super Bowl, fez várias figuras importantes do esporte renderem homenagens nas redes sociais ao quarterback do Tampa Bay Buccaneers pela vitória sobre o Kansas City Chiefs.

"Parabéns, meu irmão. Você é uma lenda", escreveu Neymar, ao se referir ao veterano jogador, de 43 anos. LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, destacou a conquista dos sete anéis, dados a cada uma de suas conquistas.

Leia Também Tampa Bay Buccaneers vence Super Bowl e Tom Brady chega ao sétimo título

O piloto britânico Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, preferiu postar uma foto de Brady durante o jogo em que o time de Tampa Bay venceu por 31 a 9. Apontado como o "maior jogador de futebol americano de todos os tempos", marido da modelo brasileira Gisele Gisele Bündchen também foi elogiado por rivais.

"Parabéns a Tom Brady e aos Buccaneers", escreveu Ruseell Wilson, quarterback pelo Seattle Seahawks. Já Julian Edelman, ex-companheiro de Brady no New England Patriots, fez uma montagem do amigo com os sete anéis.

Além dos elogios das personalidades esportivas, Brady ainda recebeu US$ 500 mil (cerca de R$ 2,6 milhões) de bônus, totalizando R$ 39 milhões por ter atingido todas as metas previstas em contrato assinado antes da temporada.

Escolhido como MVP do Super Bowl (Jogador Mais Valioso) pela quinta vez, Brady terminou o campeonato como o segundo melhor quarterback em número de touchdowns, empatado com Russell Wilson, com 40 (atrás apenas de Aaron Rodgers, dos Packers, com 48).