Sexta colocada nos 10 quilômetros, Poliana Okimoto obtém vaga olímpica

XANGAI - A brasileira Poliana Okimoto está classificada para a prova dos 10 quilômetros da maratona aquática da Olimpíada de Londres. Nesta terça-feira, ela garantiu a sua participação nos Jogos de 2012 ao terminar a prova em sexto lugar no Mundial de Esportes Aquáticos, em Xangai. A prova foi realizada na praia de Jinshan City.

Poliana registrou o tempo de 2h02min13s6 na prova dos 10 quilômetros da maratona aquática, que foi vencida pela britânica Keri Payne. Medalha de prata na Olimpíada de Pequim, a britânica faturou o bicampeonato mundial com 2h01min37s1. O pódio foi completado pela italiana Martina Grimaldi e pela grega Marianna Lymperta.

"Estou muito aliviada porque a prova foi dura, tinha mais gente do que no Mundial anterior e estava muito abafado, o que provocou a saída de muitas atletas passando mal. O Mundial no ano anterior aos dos Jogos Olímpicos é mais difícil, mais forte, e eu consegui melhorar uma posição em relação a Roma e não fiquei longe das primeiras colocadas. Poderia ter conseguido pódio. Agora, mais leve, estou bem animada para a prova dos cinco quilômetros, na sexta-feira", disse Poliana.

A prova desta terça-feira classificava as 10 primeiras colocadas para a Olimpíada de Londres e era a única oportunidade dos países garantirem mais de uma atleta nesta prova nos Jogos de 2012. Assim, Ana Marcela Cunha não vai disputar a prova na próxima Olimpíada, já que terminou a disputa na 11ª colocação, com o tempo de 2h02min22s2.

"Estou muito triste, mas com a consciência de ter nadado bem e feito uma boa prova e ter me preparado bastante. Ainda não deu pra sentir a dor da perda da vaga olímpica, mas começo a focar os Jogos do Rio, em 2016", disse a brasileira, que foi apenas 3 segundos e 95 centésimos mais lenta do que a décima colocada.

Polo aquático. O Brasil perdeu para a Grécia por 11 a 8 na disputa do polo aquático feminino, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Xangai. Esta foi a segunda derrota da equipe na competição, já que na estreia foi batida pela Rússia por 15 a 4. O próximo confronto será contra a Espanha, às 22h30 (de Brasília) de quarta-feira, em duelo que vale o terceiro lugar da chave.

"O time jogou bem, mas vencer é outra história. A equipe sentiu falta de mais jogos deste nível, e o tempo vai permitir que elas joguem bem e consigam transformar isto em vitórias. Foi bem ver as mais novas marcando gols em seu primeiro Mundial. Estamos num processo de renovação na seleção feminina que vai dando resultados", disse o técnico Roberto Chiappini.