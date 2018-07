Sexto lugar em Londres classifica Andressa de Morais para final da Diamond League

A atleta brasileira Andressa de Morais ficou em quarto lugar na prova de lançamento de disco da etapa de Londres da Diamond League, disputada neste domingo. Apesar de passar perto de conquistar uma medalha, ela se classificou para a etapa final da temporada da competição, que vai acontecer em Bruxelas, na Bélgica, no dia 31 de agosto.

Em seu melhor lançamento, Andressa atingiu a marca de 62,71m, o suficiente para garantir a segunda posição na disputa, mas ela foi ultrapassada na sequência. Sandra Perkovic conquistou a medalha de ouro, com 67,24m, enquanto as cubanas Yaimé Pérez, com 64,63m, e Denia Caballero, com 63,91m, ficaram nos segundo e terceiro lugares, respectivamente.

O outro brasileiro que competiu deste domingo foi Thiago André do Rosário, que não teve um bom desempenho nos 1.500m. O atleta terminou a prova na última posição, com o tempo de 3min45s75. O campeão da etapa foi o norte-americano Matthew Centrowitz, com 3min35s22, seguido do australiano Ryan Gregson, com 3min35s35, e o queniano Justus Soget, com 3min35s56.

Na prova de 200m, o jamaicano Akeem Bloomfield saiu vencedor com a marca de 19s81, a primeira vez na carreira em que ele conseguiu um tempo abaixo dos 20 segundos. Atrás dele vieram o panamenho Alonso Edward, 20s01, e o equatoriano Alex Quinonez, 20s13.

"Acho que ninguém vai superar Usain Bolt e eu não acho que ele deveria ser comparado a meros mortais como eu", disse o atleta depois da vitória, quando perguntado se havia paralelo com o compatriota. "Se eu conseguir metade de tudo o que ele conquistou, já será incrível", concluiu.