Shakira e Jennifer Lopez enlouquecem o público no show do intervalo do Super Bowl

Um espetáculo histórico fizeram Shakira e Jennifer Lopez, neste domingo, no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami, durante o intervalo do Super Bowl. Pela primeira vez duas cantoras latinas se apresentaram ao mesmo tempo no palco da principal competição esportiva dos Estados Unidos.

Com muita sensualidade e um show de coreografia, as duas cantoras fizeram os 65 mil presentes ficarem em pé. As duas cantaram sucessos como 'On The Floor' e 'Waka Waka'. Shakira chegou a se jogar nos braços do público.

Aniversariante do dia (43 anos) a colombiana Shakira enlouqueceu o público, assim como a norte-americana Jennifer Lopez, de 50 anos. As duas mantêm uma forma física impressionante. Depois de atuarem separadamente, as estrelas dividiram o palco por alguns instantes. Neste momento os celulares todos foram ligados.

Foram 13 minutos eletrizantes com o público festejando cada música como se fosse um touchdown. Pela rápida, mas intensa apresentação, Shakira e Jennifer Lopez receberam US$ 13 milhões ou US$ 1 milhão por minuto.

Mas uma vez a organização do evento deu outro show, ao armar e desarmar o palco em menos de dez minutos. Quando o segundo tempo do jogo começou, não parecia que um show havia sido realizado. Esta não é a primeira vez que isso ocorre, mas sempre é muito impressionante.