Sharapova ganha convite para disputar Torneio de Madri

"Sharapova requisitou o convite para jogar o torneio e, depois de avaliá-lo, decidimos conceder o wild card a ela", afirmou Manolo Santana, diretor do torneio e uma das lendas do tênis espanhol. "Sharapova é uma daquelas tenistas que todo fã de tênis quer ver jogar. Sua presença na Caixa Mágica é uma ótima notícia para o torneio", afirmou Gerard Tsobanian, presidente do torneio.

Será o retorno da tenista russa à quadra na qual se sagrou campeã em 2014. Também será sua segunda competição após sua volta ao circuito profissional. A suspensão imposta no ano passado terminará no dia 26 de abril.

Seu primeiro torneio será em Stuttgart, que será disputado justamente na semana em que Sharapova estará livre para competir.O Torneio de Madri está marcado para começar no dia 6 de maio, duas semanas depois.