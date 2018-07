Sharapova leva 1º título do ano e ganha confiança Maria Sharapova estava um pouco apagada na atual temporada. Mas, para delírio de seus fãs, a musa russa conquistou ontem seu primeiro título no ano, ao bater a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4), no saibro de Roma.