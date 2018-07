Sharapova sobe para 2º no ranking O nome de Maria Sharapova vai surgir hoje em segundo lugar no ranking mundial do tênis, após a conquista de ontem em Indian Wells. A russa teve pouco trabalho para derrotar na final a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, e superou Viktoria Azarenka no ranking - a líder continua sendo a norte-americana Serena Williams.