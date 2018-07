Sharapova vence e está de volta à semi após quatro anos Uma das postulantes ao posto de líder do ranking da WTA após a eliminação de Caroline Wozniacki, a russa Maria Sharapova está de volta a uma semifinal do Aberto da Austrália. Ontem, a ex-número 1 do mundo derrotou sua compatriota Ekaterina Makarova por 6/2 e 6/3 e continua na briga por seu quarto título em Melbourne.