Sheik treina em dois períodos para voltar contra o Inter

Na terça, ele havia sido dispensado do treino para comparecer a uma audiência no Rio. O atacante responde a processo por contrabando e lavagem de dinheiro em importação de carros. Sheik não atua desde 13 de outubro por causa de uma lesão no joelho direito.

Ontem, a CBF anunciou que o clássico com o Santos passou de domingo, dia 25, para sábado, 24, às 19h30, no Pacaembu. Já foram vendidos 22 mil ingressos. O jogo entre Vasco e Flamengo também foi antecipado do dia 25 para o dia 24. / R.R e V.M.