Sheilla e Zanneti são eleitos os melhores

Pelo 14.º ano, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) entregou o Prêmio Brasil Olímpico, ontem à noite, em luxuosa festa no Theatro Municipal do Rio. A oposta Sheilla Castro e o ginasta Arthur Zanetti, ambos medalha de ouro nos Jogos de Londres, foram os grandes vencedores da noite: Atletas do Ano, feminino e masculino. A cerimônia, com o tema "Rio - A vez de todos", em alusão aos Jogos de 2016, premiou ainda os destaques individuais de 43 modalidades e melhor técnico, em esporte coletivo e individual.

Emocionada, Sheilla agradeceu à avó e admitiu o nervosismo na disputa do voto popular com a judoca Sarah Menezes, ouro em Londres, e a pentatleta Yane Marques, que ganhou o bronze na Olimpíada. "Estava muito ansiosa e, com o anúncio dos prêmios (individuais), fui ficando mais ainda", admitiu a jogadora, que nos últimos dias vinha fazendo campanha forte nas redes sociais para pedir voto.

Já Zanetti ficou sabendo que havia vencido um pouco antes do anúncio. Por uma confusão da organização, somente Sheilla já tinha sido anunciada como Atleta do Ano no feminino e o telão já exibia imagens dos dois. Finalmente chamado ao palco para receber o prêmio, Zanetti agradeceu aos companheiros de equipe e patrocinadores. "Meu objetivo era conquistar uma medalha olímpica, não esperava que fosse a de ouro", disse.

Ele encarou com bom humor a diferença de altura, evidente no palco, para a musa do vôlei: 1,56m de Zanetti contra 1,85m de Sheilla. "É engraçado, mesmo. A diferença é muito grande. Mas fazer o quê? No meu esporte tem de ser baixinho", sorriu. Na disputa pelo voto popular, o medalha de ouro nas argolas desbancou Esquiva Falcão, prata no boxe, que não pode ir à festa por um problema familiar, e o nadador Thiago Pereira, também prata em Londres.

Pereira, que ganhou o prêmio de melhor atleta da natação em 2012, revelou ontem que não terá mais o patrocínio do Corinthians no próximo ano. "O contrato não vai ser renovado. Fiquei sabendo há uma semana. Mesmo assim torci pelo time no Mundial de Clubes e fiquei feliz pela vitória na competição", disse. Em Londres, a boa temporada no ano foi coroada com a medalha de prata nos 400m medley, deixando para trás o favorito Michael Phelps.

O nadador disse não saber por que o contrato não foi renovado. "Acho que por algum motivo grande, mas ainda não sei o que é". Ainda assim, a todo momento Pereira quis deixar claro que não está chateado com a direção corintiana; agradeceu ao clube e à torcida pelo apoio este ano. Ele garantiu que não vai sair do País para treinar.

Comandante. O 14.º Prêmio Brasil Olímpico consagrou José Roberto Guimarães, que assim como em 2008 foi eleito o melhor técnico em esportes coletivos. Único brasileiro a ganhar três vezes a medalha de ouro olímpica, ele renovou no fim de novembro com a Confederação Brasileira de Vôlei até 2016.

Treinador há 14 anos de Arthur Zanetti, Marcos Goto venceu o prêmio de melhor técnico em esporte individual.

Medalhista de prata nos Jogos de Atlanta, em 1996, e atual diretora de seleções femininas na Confederação Brasileira de Basquete, Hortência Marcari se emocionou ao receber o troféu Adhemar Ferreira da Silva (primeiro bicampeão olímpico do País, no salto triplo). "Meus filhos, que estão aqui, não me viram jogar. Mas estão me vendo aqui", disse a maior pontuadora da seleção feminina.

Apesar de ter voltado de Londres com o pífio resultado de nenhuma medalha conquistada, a Confederação Brasileira de Atletismo - uma das que mais recebem investimentos públicos - foi agraciada com o troféu COI - Esporte e Desenvolvimento Sustentável. Calhou como uma homenagem ao mandatário da CBAt, Roberto Gesta de Melo, que, prestes a completar 26 anos no poder, deixará o comando da entidade em 2013.