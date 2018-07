Sherome Simpson leva ouro no Pan após punição por doping; Rosângela fica em 4º Em um momento em que se discute o reflexo do uso de substâncias dopantes no passado sobre os bons resultados de Justin Gatlin na temporada, o ouro dos 100 metros rasos nos Jogos Pan-Americanos entre as mulheres ficou com uma atleta que volta de suspensão por doping: a jamaicana Sherone Simpson.