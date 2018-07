Shogun diz que vai 'calar' Sonnen

Em entrevista ao Estado, Shogun afirmou que esse combate terá uma motivação extra e que não esqueceu as antigas provocações do rival. "Não gosto do jeito com que ele tratou o Wanderlei Silva e o Brasil. Sou patriota e sempre defendi a bandeira brasileira, então essa luta tem um gostinho especial", afirmou o lutador paranaense.

O lutador, inclusive, não esconde como gostaria que a luta terminasse. "Eu desejo o nocaute. Sempre busquei isso em todas as minhas lutas, e dessa vez não será diferente".

Além de Shogun, outros dois brasileiros sobem no octógono em Boston. Yuri Marajó enfrenta Urijah Faber e Diego Brandão luta contra Daniel Piñeda.