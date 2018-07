Show de cores: elas são coloridas e inteligentes

SÃO PAULO - Cada vez mais coloridas, tecnológicas e nos pés de profissionais e amadores. As chuteiras tomaram conta do mundo do futebol e de meras coadjuvantes se tornaram protagonistas. São leves, resistentes, modernas e provocam uma disputa acirrada entre as marcas. Desde os primeiros modelos até os atuais, os calçados passaram por grandes transformações e muitos boleiros de fim de semana querem ter nos pés o mesmo modelo que é utilizado por craques como Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Cesc Fábregas, entre outros.

A grande novidade é a "chuteira com cérebro", que permite a utilização de um chip que coleta dados de velocidade máxima e média no período, o tempo de atividade, a distância percorrida e a quantidade de sprint do atleta.

"É a primeira chuteira inteligente, pois existe a coleta de dados da performance do jogador", explica Luciano Kleiman, diretor comercial da Adidas. A tecnologia miCoach funciona da seguinte forma: uma peça de apenas oito gramas é acoplada na chuteira, em um espaço desenhado especificamente abaixo da palmilha para acomodar o sistema. Com o uso do calçado, todas as variações de aceleração são gravadas e isso depois é passado para o computador, através do USB, ou para o iPod Touch, iPhone e iPad.

Além do registro de cada atleta, as informações podem ser compartilhadas com outras pessoas e comparadas com a de jogadores profissionais. A empresa garante ainda que no próximo mês o sistema já estará disponível para calçados de basquete, tênis e corrida de rua - neste caso, a Nike possui um sistema semelhante desde 2006 (leia mais ao lado).

Outra novidade no mundo das chuteiras é a possibilidade de personalização. A Topper, por exemplo, coloca imagens dos atletas patrocinados em alguns modelos. "Nós fomos a primeira marca a estampar o rosto dos nossos jogadores patrocinados, como o Marcos, o Alex e o Conca, nas chuteiras. Esta arte é um sucesso entre eles", explica Germán Pipet, gerente da Topper no Brasil.

Essa possibilidade de inserir uma identidade própria às chuteiras vem mexendo com os craques. "A customização do calçado faz muito sucesso entre os nossos patrocinados. O Dedé gosta de jogar com nome de seus familiares nas chuteiras. Já o Hulk atua com a bandeira do Brasil nos pés", comenta Rodrigo Barreiros, gerente de calçados da Mizuno.

Numa parceria com outras empresas, a Nike possibilitou que o torcedor também tivesse acesso à personalização das chuteiras. Em menos de 24 horas o cliente pode inserir seu nome com até dez caracteres e a bandeira de sete clubes, todos patrocinados pela empresa, sendo que um deles é o Corinthians. O serviço é feito em algumas lojas da marca e varia de R$ 10 a R$ 20.