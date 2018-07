Silas escala os titulares que estiverem sem dor

A intenção de escalar os titulares esbarra, no entanto, no desgaste de alguns jogadores. São os casos do lateral Edilson, do volante Adilson e do atacante Borges. Os meias Douglas e Hugo também estão esgotados, mas um, o que estiver melhor, vai jogar. Leandro ocupa a vaga de quem ficar de fora. O zagueiro Mario Fernandes só entra se deixar de sentir dores no ombro.

O técnico Silas diz que um clube como o Grêmio tem mais do que 11 titulares. "Não vejo o Fábio Rochemback como reserva, assim como Leandro, Joílson..."

O jogo é o segundo de uma série de confrontos contra paulistas. Na quarta-feira o Grêmio faz o segundo jogo com o Santos, na Vila Belmiro, e no outro fim de semana visita o Palmeiras.