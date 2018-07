Silverstone receberá etapa britânica da MotoGP em 2015 e 2016

O circuito de Silverstone foi nomeado nesta quarta-feira como sede da etapa britânica da MotoGP em suas próximas duas edições. O local substituirá Donington Park, que desistiu de receber as provas por conta de problemas financeiros, e sediará a prova nas temporadas de 2015 e 2016.

Um dos mais tradicionais circuitos da Fórmula 1, Silverstone seguirá como a casa da MotoGP na Grã-Bretanha. O local recebia as provas da categoria entre 2010 e 2014, até que o Circuito de Gales (CoW, na sigla em inglês) assinasse um contrato de cinco anos para ser a nova sede.

Atrasos na construção do CoW, no entanto, fizeram com que a etapa da Grã-Bretanha precisasse ter o local alterado. Donington Park se ofereceu como substituto, mas os planos operacionais do lugar também sofreram com atrasos, depois que o Circuito de Gales se mostrou incapaz de fazer os pagamentos necessários.

Havia a possibilidade de a etapa britânica ser cancelada, mas com a alternativa de Silverstone, ela está assegurada pelo menos pelos próximos dois anos. "Estamos muito felizes por assegurar o futuro do evento pelos próximos dois anos, enquanto nosso circuito em Gales está sendo construído", declarou o chefe-executivo do CoW, Michael Carrick.