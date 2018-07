Simeone despista sobre futuro e garante foco no Atlético até o fim da temporada

"Tenho contrato, mas meu pensamento é fazer o melhor para a equipe e o clube. Tenho a sensação de que sempre tenho que contar coisas que soam lindas para as pessoas. Eu lhes digo que vivo partida por partida há cinco anos e não vou mudar. Tudo que faço e farei é pensando no bem do clube. A realidade é o momento, a realidade é o presente", declarou nesta sexta-feira.

Simeone já admitiu o desejo de futuramente comandar a Inter de Milão, clube que defendeu de 1997 a 1999, e recentemente a imprensa italiana levantou a possibilidade de o treinador e seu filho, o atacante Giovanni Simeone, atualmente no Genoa, irem para lá em 2018.

Na Espanha, fala-se de um possível desgaste do treinador com os jogadores, após cinco anos de trabalho. Este seria o principal motivo para o fraco rendimento do Atlético no Campeonato Espanhol, no qual a equipe ocupa somente a sexta colocação, com 25 - na Liga dos Campeões se classificou às oitavas de final na primeira posição do grupo.

"Sempre foi uma ida e volta. A vida é: você me dá e eu te dou. Sempre trabalhamos nesta linha. Penso sempre na próxima partida, sinceramente. O que dizem ou pensam, me interessa pouco. O que interessa é ganhar e responder o que somos", comentou o treinador ao ser perguntado sobre a relação com os jogadores.