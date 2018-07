Simona de Silvestro volta à Indy e correrá prova de abertura

A suíça Simona de Silvestro está de volta à Fórmula Indy. Nesta quarta-feira, a Andretti Autosport anunciou que ela comporá um quarteto de pilotos da equipe na prova de abertura da temporada, que será realizada em São Petersburgo, nos Estados Unidos.

Proprietário da equipe, Michael Andretti disse que gostaria de encontrar uma forma de Simona de Silvestro participar de todo o campeonato de 2015 da Indy pela Andretti Autosport. Por enquanto, porém, ela só correrá a primeira corrida do ano, em 29 de março, na Flórida.

Nessa prova, ela vai se juntar aos três pilotos da equipe: os norte-americanos Ryan Hunter-Reay, que venceu a última edição das 500 500 Milhas de Indianápolis, e Marco Andretti, além do colombiano Carlos Muñoz, melhor estreante da última temporada da Indy.

Simona de Silvestro já participou de 65 corridas da Indy e foi ao pódio na etapa de Houston em 2013, sendo uma das três mulheres que alcançou tal feito na categoria norte-americana. A suíça foi a melhor novata da edição de 2010 das 500 Milhas de Indianápolis ao ficar na 14ª colocação.

No ano passado, Simona de Silvestro não participou do campeonato da Indy, pois acabou sendo contratada pela Sauber como piloto de desenvolvimento e sob a expectativa de correr pela equipe em um futuro próximo na Fórmula 1, o que não se concretizou. Assim, agora ela acertou o seu retorno para Indy, mesmo que inicialmente para a prova de abertura do campeonato de 2015.