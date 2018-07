Simoncelli domina treinos livres da MotoGP na Alemanha

O espanhol Dani Pedrosa demonstrou estar recuperado das duas cirurgia na clavícula, pelas quais passou no último mês, e cravou o terceiro melhor tempo do dia, com 1min22s432. Ele ficou logo atrás de seu compatriota Jorge Lorenzo, segundo mais rápido, com 1min22s320.

Quase todos os pilotos conseguiram suas melhores marcas na segunda sessão de treinos - menos Hector Barbera, 12º mais rápido, com 1min23s433 na parte da manhã. Isso porque a primeira sessão foi marcada pelo frio, pelo vento e pelas quedas: foram cinco ao total.

O hexacampeão Valentino Rossi não teve um bom dia e, sofrendo com diversos problemas técnicos, foi impedido de voltar à pista nos minutos finais. Ele obteve apenas o 13º melhor tempo, com 1min23s533.

Os pilotos voltam à pista do circuito de Sachsenring neste sábado, para mais uma sessão de treinos livre, pela manhã, e para o treino classificatório, na parte da tarde. A prova, nona etapa do Mundial, acontecerá no domingo.

Confira os tempos combinados dos treinos livres desta sexta-feira na Alemanha:

1.º Marco Simoncelli (ITA/Gresini Honda), 1min22s225

2.º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min22s320

3.º Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min22s432

4.º Casey Stoner (AUS/Honda), 1min22s542

5.º Andrea Dovizioso (ITA/Honda), 1min22s654

6.º Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min22s882

7.º Ben Spies (EUA/Yamaha), 1min22s894

8.º Randy de Puniet (FRA/Pramac Ducati), 1min23s037

9.º Alvaro Bautista (ESP/Suzuki), 1min23s261

10.º Karel Abraham (RCH/Cardion Ducati), 1min23s352

11.º Colin Edwards (EUA/Tech 3 Yamaha), 1min23s431

12.º Hector Barbera (ESP/Aspar Ducati), 1min23s433

13.º Valentino Rossi (ITA/Ducati), 1min23s533

14.º Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha), 1min23s760

15.º Hiroshi Aoyama (JAP/Honda), 1min23s906

16.º Toni Elias (ESP/LCR Honda), 1min24s304

17.º Sylvain Guintoli (FRA/Ducati), 1min25s964