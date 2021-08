Simone Biles é a atleta mais influente do mundo, diz site; Neymar e Medina aparecem no ranking

A ginasta Simone Biles foi apontada como a atleta mais influente do planeta segundo levantamento feito pelo SportsPro's 50MM, site que realiza a pesquisa estatística há mais de dez anos. O segundo lugar do ranking ficou com a tenista japonesa Naomi Osaka.

Tanto Biles, quanto Osaka ganharam repercussão nas últimas semanas por falarem abertamente sobre saúde mental. A ginasta desistiu de disputar todas as finais da Olimpíada de Tóquio, com exceção da trave, para focar em sua recuperação. A americana revelou estar sofrendo com "twisties" — falta de referência de espaço enquanto o ginasta está no ar. A condição é causada por altos níveis de stress, comum no universo competitivo. A campeã olímpica usou as redes sociais para falar sobre o assunto durante os Jogos.

Responsável por acender a pira olímpica na capital japonesa, Naomi Osaka decidiu abandonar Ronald Garros após ser multada por se negar a dar entrevistas no Grand Slam Francês. Ela rebateu a organização do evento nas redes sociais com uma carta, afirmando sofrer de depressão. Apesar do momento conturbado, a tenista participou das Olimpíadas, caindo nas oitavas.

A lista ainda conta com a presença de dos brasileiros Neymar e Gabriel Medina, mas em posições de menor destaque. O craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain aparece em 31º, enquanto o campeão mundial de surfe surge em 36º. O top 10 ainda conta com Cristiano Ronaldo em sexto e Novak Djokovic na nona colocação.

Para elaborar a lista, a SportsPro's 50MM leva em consideração o desempenho dos atletas nas redes sociais. Número de postagens e seguidores, engajamento, demografia e atratividade são os itens analisados para definir os melhores colocados.

Confira a lista dos 50 atletas mais influentes do planeta: