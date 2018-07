Simone Biles leva o bi do individual geral no Mundial

Na sua última rotação, no solo, Biles conseguiu a nota 15,066 para terminar a final com 60,231 pontos e defender o título que ganhou no ano passado em Antuérpia, Bélgica. A romena Larisa Iordache ganhou a prata com 59,765 pontos, e a norte-americana Kyla Ross levou o bronze com 58,232.

Biles tinha uma vantagem de 0,133 pontos sobre Iordache depois de três dos quatro eventos e assegurou o seu ouro no solo. A norte-americana, que acrescentou essa conquista ao ouro que ganhou na disputa feminina por equipes na última quarta-feira, é a primeira mulher a faturar títulos consecutivos no individual geral desde que a russa Svetlana Khorkina o fez entre 2001 e 2003.

O Mundial de Ginástica Artística prossegue neste fim de semana com a disputa das finais por aparelhos. Arthur Zanetti defenderá seu título mundial nas argolas e Diego Hypolito competirá no solo, ambos neste sábado. Além disso, Sergio Sasaki disputará a final do salto no domingo.