Sina de derrota da Lusa não para: Oeste, de virada

Ainda não foi desta vez que a Portuguesa voltou a sentir o gosto da vitória: depois de estar vencendo ontem o Oeste, em Itápolis, por 2 a 0, deixou que o adversário virasse a partida para 3 a 2. Os gols lusos foram de Ricardo Jesus (pênalti) e Henrique, enquanto Marcinho Beija-Flor (2) e Vanderson marcaram os gols da vitória heroica do Oeste. Com mais essa derrota, o time do Canindé ficou em 14.º, com 14 pontos, mais perto do rebaixamento que do G-8. O Oeste foi para 15.º, com 15, e deixou para trás a área vermelha da tabela.

A Portuguesa não vence no campeonato desde 17 de fevereiro, quando bateu o XV de Piracicaba por 1 a 0, no Canindé. De lá para cá, a equipe sofreu quatro derrotas e três empates. Ontem parecia que finalmente voltaria a vencer. Pura ilusão. Quando o Oeste apertou, na segunda etapa, chegou fácil ao empate e, em seguida, à vitória, já no terceiro minuto dos acréscimos.

Em Bragança Paulista, o Bragantino, que não perdia há cinco jogos, precisava vencer o Botafogo para consolidar sua posição no G-8. Ao final dos 90 minutos, porém, deu empate: 1 a 1. Marcos Aurélio fez o gol botafoguense e Giancarlo, o do Bragantino.

Para o Bragantino o resultado não foi de todo ruim, já que a equipe permaneceu em 8.º, com 23 pontos. Já para o time botafoguense o empate não foi vantajoso, pois o clube atravessa um momento muito delicado após a goleada por 6 a 2 para o Palmeiras - no dia seguinte, a diretoria demitiu nada menos do que seis jogadores do elenco. O Botafogo está na zona do rebaixamento, em 17.º, com 10 pontos.

Em Jundiaí, o Paulista sabia que o jogo contra o XV de Piracicaba prometia ser bem complicado. Afinal, o adversário deixou na rodada passada as sete derrotas consecutivas para trás ao golear o Linense por 4 a 0 e estava cheio de confiança. Mas o time da casa, depois de suar muito, conseguiu vencer de virada por 2 a 1, com gols marcados por Reinaldo e Diego Ivo, e de Adilson descontando para o XV.

Com a vitória, o Paulista recuperou-se da goleada que sofreu da Ponte Preta na rodada anterior, por 4 a 1, e subiu para a 9.º, colação, próximo ao G-8. O XV é o vice-lanterna, com a0 pontos.

Depois de 90 minutos bem movimentados, Linense e Catanduvense empataram ontem por 2 a 2, em Catanduva. O Linense chegou a estar vencendo por 2 a 0, gols de Pablo e André Luiz, mas o Catanduvense empatou com Ednei e Cléber.