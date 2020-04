Sindicato oferece programa gratuito de apoio psicológico a atletas durante quarentena

Ficar longe dos eventos esportivos tem sido um desafio durante o período de quarentena em razão do novo coronavírus, principalmente para atletas que fazem deste um modo de ganhar a vida. Com isso em vista, o Sindicato de Atletas de São Paulo vai passar a oferecer atendimento psicológico online para auxiliar durante o período de isolamento social.

As sessões de terapia serão feitas através de videoconferências e os interessados podem se inscrever através do e-mail da instituição. Para comandar o projeto, a entidade contratou o psicólogo Luís Eduardo d'Almeida Manfrinati, que irá liderar a ajuda aos esportistas que buscam melhorar a saúde mental e que estão há quase um mês sem treinar e atuar em alto rendimento.

"Em momentos críticos como esse, devemos usar todas as ferramentas para auxiliar os atletas, tanto os que estavam atuando como os que estavam sem clube", declarou Anaile Ziccarelli, coordenadora de projetos do Sindicato de Atletas São Paulo, em comunicado oficial. "Nesse mundo de incertezas, a chance de uma depressão aumenta muito. É um apoio de extrema importância."

Manfrinati passa a fazer parte da equipe do Centro de Formação Humana do Projeto Expressão Paulista e, até o término do isolamento social e, consequentemente, do retorno das atividades, estará fornecendo apoio online a atletas de alto rendimento inscritos no programa de forma totalmente gratuita.

"Em uma perspectiva profissional, acredito que todos buscam algo que faça sentido em suas carreiras. No meu caso, um propósito que alinhe com valores como o desenvolvimento humano no esporte, e vejo muito disso nas iniciativas do Sindicato e nas ideias para o Expressão Paulista", disse o psicólogo no mesmo comunicado.

As inscrições serão feitas pelo e-mail presidencia@sindicatodeatletas.com.br.