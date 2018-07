Sindicatos protestam e greves devem pipocar

JOHANNESBURGO

A trégua pedida pelo governo da África do Sul aos trabalhadores durante a Copa do Mundo dificilmente vai ser atendida. A ameaça de greves em vários setores no próximo mês torna-se cada vez mais possível de ser concretizada à medida que se aproxima o início do torneio. Os sindicatos perceberam no evento ótima oportunidade para arrancar aumentos salariais.

Também começa a ganhar corpo a ideia de que vai sobrar uma bela conta para pagar quando a elite do futebol for embora e, por isso, pode haver uma onda de demissões. Assim, um dos objetivos dos sindicatos seria o de manter os empregos, usando as paralisações como forma de pressão.

A Cosatu, a central sindical da África do Sul, fez um levantamento em que estima que, só por conta do aumento de 25% na tarifa de energia elétrica, 250 mil postos de trabalho poderiam ser perdidos. Esse cálculo levou a entidade a planejar protestos no período em que a bola estiver rolando por gramados sul-africanos. "Nós não podemos dizer "bandeira branca, Copa do Mundo, continuaremos depois". O governo e as empresas devem encontrar uma solução para esse problema", alegou a Cosatu recentemente. A central diz não querer prejudicar a competição, mas que não pode deixar de protestar.

A África do Sul convive atualmente com uma greve que parece longe de terminar, a dos trabalhadores do setor ferroviário e portuário. A paralisação entra na segunda semana e, ontem, tornou-se mais abrangente, com a adesão dos trabalhadores que fazem o transporte de passageiros, o que prejudicou dois milhões de pessoas. Até então, apenas o transporte de carga fora afetado (36 mil dos 54 mil empregados cruzaram os braços) e já se temia pelo atraso na entrega de equipamentos necessários para o desenvolvimento da Copa. As exportações sul-africanas de vinho, frutas e metais já estão comprometidas.

A greve tem como pano de fundo o pedido de aumento de 15% dos salários. O governo e os patrões ofereciam 11%. Ontem, os trabalhadores acenaram com a possibilidade de fechar acordo em 13%. Mas o outro lado manteve a proposta. Não parece que o acordo esteja próximo.

Contrabando. Outra ameaça aos trabalhadores, de acordo com a Cosatu, é o contrabando. A receita federal sul-africana apreendeu desde novembro mais de 88 milhões de rands (cerca de R$ 21 milhões) em mercadorias falsificadas. São produtos variados, desde os ligados ao Mundial a roupas de todos os tipos. A entidade afirma que 14.400 empregos foram extintos no ano passado por causa do contrabando e faz um apelo aos compatriotas e estrangeiros para que comprem apenas produtos legalizados. "Se isso não for feito, o sucesso da Copa não vai ser sentido pelos trabalhadores sul-africanos", pregam os sindicalistas. / A.L.