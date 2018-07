Sistema de frenagem da Lotus causa polêmica

Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a Lotus está usando um mecanismo que é acionado pelo piloto, por meio de um pedal, para possibilitar o ajuste da altura do carro em relação ao solo. Na reportagem publicada na terça-feira, o jornal sustenta que o sistema foi utilizado no fim do ano passado durante uma sessão de testes para pilotos novatos realizadas em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.

A FIA considera ilegal mecanismos que tornem possível ao piloto mudar as características aerodinâmicas do carro. Mas há quem defenda que o sistema da Lotus está dentro das regras. O site da revista Autosport, por exemplo, sustenta que o sistema reage ao torque de frenagem e faz parte da suspensão, enquadrando-se, assim, ao que determina o regulamento.

A Lotus não comenta o assunto. A equipe terá na pista, este ano, o finlandês Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007, e o francês Romain Grosjean.

A Ferrari é uma das equipes que não estão convencidas da legalidade do dispositivo da Lotus. O diretor da equipe, Stefano Domenicali, disse na Itália que a escuderia espera por esclarecimentos da FIA sobre o sistema.

"Estamos esperando a confirmação em relação ao dispositivo, se é aceitável ou não. Mas certamente estamos vendo se contribui para o desempenho do carro'', disse Domenicali.

Na Sauber, a preocupação no momento é outra: a equipe confirmou que vai apresentar em 6 de fevereiro, em Jerez de la Frontera, seu carro para 2012, o modelo C31-Ferrari. Os pilotos são o japonês Kamui Kobayashi e o mexicano Sergio Pérez.