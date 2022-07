Rayssa Leal vence etapa da Liga Mundial de Skate Street na última manobra; Pâmela Rosa é bronze

Com uma vitória conquistada na última manobra, Rayssa Leal ficou no lugar mais alto do pódio na primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS), realizada em Jacksonville, nos Estados Unidos. O torneio teve ainda mais uma brasileira com medalha. Pâmela Rosa terminou em terceiro enquanto Yumeka Oda acabou em segundo.

Na disputa, Rayssa obteve a primeira colocação ao faturar 23.2 pontos contra 23 da skatista japonesa. Já Pamela fechou a sua participação com 17.5. A lista das oito finalistas contou ainda com mais uma brasileira. Gabriela Mazetto foi a sétima colocada com a pontuação de 12.5.

Concentração e irreverência marcaram o último ato da Fadinha em sua última manobra. Ela precisava de uma nota 7.5 para desbancar Yumeka Oda do primeiro posto. Antes de entrar em ação, ela fez uma pequena prece, foi para a pista e, após o êxito da exibição, festejou com a torcida fazendo reverências para o pûblico.

"Quero dedicar essa vitória para meus pais, meus irmãos, minha família. Estou com muitas saudades deles", disse a brasileira ainda na pista logo após a vitória. As finalistas que se credenciaram para a decisão foram, além das três que subiram ao pódio, a brasileira Gabriela Mazetto, as japonesas Momiji Nishiya, Aori Nishimura, a americana Poe Pinson e a holandesa Roos Zwetsloot.

As quatro melhores foram para disputar o título e o que se viu foi uma disputa entre Brasil e Japão. Com skate de alto nível, a disputa ficou acirrada. Yumeka Oda cravou um 9.4 (maior nota da história do feminino), com um Flip feeble e arrebatou o primeiro lugar. Na última manobra, porém, precisando de um 7.5 para ganhar a primeira etapa, Rayssa tirou a pressão dos ombros e superou a rival japonesa com um 7.6. A próxima etapa da SLS acontecem nos dias 13 e 14 de agosto em Seattle, nos Estados Unidos.