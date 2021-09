Skatista Leticia Bufoni ganha carro de drift personalizado: 'Sonho realizado'

A skatista Leticia Bufoni acaba de aumentar sua coleção de carros de luxo. A novidade agora é um Nissan 370z, que demorou seis meses para ficar pronto e que foi desenvolvido pelo tricampeão mundial de Fórmula Drift, Chris Forsberg. A atleta fez questão de posar junto com o novo veículo.

"Finalmente estou com ele pronto comigo, eu amo carro e esse modelo é totalmente preparado para drift, treinos e eventos", disse Leticia, que concluiu seu curso de drift com o piloto Diego Higa. O veículo não é vendido no Brasil e custa a partir de R$ 165 mil nos Estados Unidos, mas a versão estilizada da skatista vale muito mais que isso.

Ela também fez questão de postar uma foto em sua conta no Instagram. "A hora chegouuuu! Muito feliz em apresentar o meu carro de drift pra vocês! Foram vários meses de montagem e ansiedade. Obrigada @chrisforsberg64 e time por realizar esse sonho", postou a skatista.

O carro é totalmente personalizado com a identidade visual de sua marca, a Monarch Project. Leticia até espera que façam um circuito feminino para mulheres poderem competir no Drift, que faz muito sucesso no Japão e em diversos outros países.

"Espero que eu consiga incentivar e inspirar de alguma forma o crescimento das mulheres nos esportes, principalmente esses que eu adoro", disse a atleta, que esteve em Long Beach, na Califórnia, durante a etapa da Fórmula Drift, principal evento da modalidade nos Estados Unidos.

As corridas de drift sempre fizeram muito sucesso no Japão e se popularizaram de vez com o filme Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio. Está presente também em diversos jogos de videogame e chama atenção pela forma de dirigir, que consiste em uma técnica que faz com que os carros deslizem nas curvas e o piloto precisa controlar a intensidade de derrapagem para não perder o controle do veículo.