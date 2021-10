Sky Brown, jovem promessa do skate mundial, disputa torneio de surfe no Brasil

Medalha de bronze no Skate Park na Olimpíada de Tóquio-2020, a nipo-britânica Sky Brown, de apenas 13 anos, se mostra bastante versátil nos esportes radicais. Ela virá ao Brasil para a disputa da competição LayBack Pro, que acontece entre dos dia 10 e 14 de novembro e também contará com outros importantes nomes do cenário esportivo mundial.

Outro destaque mirim é o havaiano Jackson Dorian, de apenas 15 anos. Ele é filho de Shane Dorian, uma lenda do surfe. A competição, realizada na Praia Mole, na Ilha de Santa Catarina, contará ao todo com 176 surfistas de 9 países, sendo 7 atletas olímpicos que exibiram suas habilidades nas praias brasileiras.

Além de Sky Brown, outros atletas que estiveram no Japão para a disputa dos Jogos Olímpicos são: a brasileira Silvana Lima, a peruana Daniella Rosas, a equatoriana Dominic Barona, o argentino Leandro Usuna, o peruano Miguel Tudela e o chileno Manuel Selman.

O LayBack Pro marca a volta de etapas que até então estavam fora do calendário do Circuito Mundial de Surfe, o principal campeonato da modalidade. Florianópolis não sediava o evento há cinco anos e a Praia do Mole, após 11 anos. Além disso, retorna a Billabong, promotora do torneio, que patrocinou a fase brasileira do WSL Championship Tour até 2014.

Este será o primeiro evento do Circuito Mundial no Brasil desde o início da pandemia do novo coronavírus, que forçou a paralisação das atividades do surfe no mundo inteiro em 2020. Grandes nomes do surfe brasileiro prestigiarão o evento, como Adriano de Souza, Yago Dora, Jadson André, Miguel Pupo, Caio Ibelli e Alex Ribeiro.