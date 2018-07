Slater brilha na abertura da etapa brasileira do surfe Depois de seguidos adiamentos por falta de ondas na Praia da Barra, a chave masculina da etapa do Rio do ASP World Tour (divisão de elite do surfe mundial) finalmente começou nesta quarta-feira. Para isso, no entanto, foi preciso transferir a competição para a Praia do Arpoador. Nem as chuvas ocasionais impediram que um ótimo público comparecesse ao local. E o potiguar Jadson André foi o único surfista brasileiro que venceu sua bateria, avançando direto para a terceira fase - os outros caíram para a repescagem.