Slater dá show no Pipe Masters e avança à terceira fase

O norte-americano Kelly Slater abriu o dia de competições em Pipeline, no Havaí, dando um show nas ondas da famosa praia. Ele superou Reef McIntosh por 17 a 7 pontos, tendo tirado uma nota 9,57 em sua última onda. Com isso, ele se manteve na briga pelo título mundial ao se classificar para a terceira fase. Mesmo assim, só chegará ao título se vencer a etapa e Gabriel Medina cair na próxima fase.

O Pipe Masters teve seu segundo dia de competições neste sábado alterando um pouco o formato das baterias. Como a intenção da ASP (Associação dos Surfistas Profissionais) é agilizar o máximo possível as disputas para terminar a competição ainda no domingo, foi adotado o sistema de "dual heats", quando duas baterias simultâneas entram no mar.

Então o dia começou com a realização da segunda fase, que é uma repescagem entre os perdedores da primeira fase, e depois será realizada terceira fase. As condições do mar são boas, com ondas de até seis metros.

No "dual heats", cada bateria tem 40 minutos de duração, com intervalo de tempo de 20 minutos entre elas. A bateria que está mais tempo na água tem a prioridade para pegar as ondas em relação à outra bateria, e ainda existem as prioridades entre os surfistas. Com isso, é possível realizar 12 baterias de repescagem em aproximadamente 4h20, quando no sistema convencional de disputa levaria 6 horas.