Slater vence em Portugal e lidera com folga no surfe

Kelly Slater está cada vez mais perto de assegurar seu 10º título mundial de surfe. Nesta quinta-feira, na praia de Peniche, em Portugal, o astro norte-americano venceu a oitava etapa do calendário da ASP World Tour, a divisão de elite do esporte, e disparou na liderança do ranking. Agora, ele pode ser campeão já na penúltima competição do ano, que acontecerá a partir do dia 30 de outubro, em Porto Rico.

Maior nome da história do surfe e recordista de títulos mundiais, Slater já venceu três das oito etapas disputadas nesta temporada - ganhou também em Bells Beach (Austrália) e Trestles (EUA). Assim, ele passou a ter 58.000 pontos no ranking, com boa vantagem sobre o segundo colocado, o sul-africano Jordy Smith, que está com 48.750, e pode ser campeão antecipado com um terceiro lugar na disputa que acontecerá em Porto Rico.

Na final em Portugal, Slater venceu justamente Jordy Smith, por 13,33 a 11,43, passando a ter 44 títulos em etapas da divisão de elite do surfe. E admitiu a ansiedade por ser campeão pela 10ª vez na história. "É obviamente um grande feito na minha carreira", disse o norte-americano de 38 anos, 16 a mais que o rival sul-africano. "Se acontecer, será a maior conquista de toda a minha vida. Esta vitória me coloca a apenas um passo."