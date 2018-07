Slater vence etapa de Fiji e lidera elite do surfe

"As ondas foram as estrelas hoje. Quando elas chegam, são inacreditáveis", destacou Slater, que venceu o havaiano Sebastian Zietz nas quartas de final com uma bateria perfeita ao tirar duas notas 10. "No segundo 10 que tirei, o Seabass (Sebastian Zietz) talvez poderia ter conseguido isso também, mas não ficou tão profundo no tubo", acrescentou. "Me fez lembrar o de ontem (terça-feira) que eu não sai, mas quando as ondas estão tão boas, isso até pode acontecer. Teoricamente, eu poderia ter tido três 10 ontem também, porque as ondas eram muito boas. É uma coisa especial ganhar nota 10 em uma bateria, então estou realmente feliz por isso".

Na semifinal, Slater passou pelo havaiano John John Florence por 18,17 a 14,00. Já na decisão, o norte-americano viu Fanning largar na frente com uma nota 9,20, mas conseguiu a vitória com um 9,80 e um 10 terminando com 19,80, enquanto o adversário ficou com apenas 15,87.

"O Mick (Fanning) iniciou bem a bateria com um bom tubo, mas eu sabia que as ondas não iam parar de bombar, estavam incríveis. Minha primeira onda boa não fiquei muito lá dentro, mas a outra foi inacreditável e quero dedicar esta vitória ao meu irmão e sua esposa pela criança que ganharam. Ele me disse que se eu perdesse o nascimento do seu filho, seria melhor ganhar aqui, então o título é para ele", disse Slater.

Antes da final, Fanning havia passado nesta quarta pelo norte-americano C. J. Hobgood (17,07 a 16,70), nas semifinais, e pelo compatriota e atual campeão mundial Joel Parkinson (12,13 a 11,83), nas quartas de final.

"Estou muito feliz, mesmo não vencendo", disse Fanning. "Eu comecei com um 9,2 e quando o Kelly (Slater) não conseguiu o 10 na sua primeira onda, eu pensei: ''eu ainda estou no jogo''. Só que, em seguida, saiu a nota máxima para ele. No geral, estou feliz porque não tive um bom começo no campeonato, mas fui melhorando e fazer a final foi muito bom".

Os surfistas brasileiros tiveram desempenho ruim em Fiji e foram eliminados precocemente, incluindo Adriano Souza, o Mineirinho, que caiu logo na repescagem da primeira fase, o que o levou a perder a liderança do campeonato para Slater, que soma 26.950 pontos, 750 a mais do que Fanning. Já o sul-africano Jordy Smith é o terceiro, com 23.450. Mineirinho é o melhor brasileiro no ASP World Tour, com 19.000 pontos, na quinta colocação.

A próxima etapa do ASP World Tour, a quinta das dez da temporada 2013, será disputada em Bali, uma das ilhas da Indonésia, prevista para começar a ser disputada no dia 18 de junho.