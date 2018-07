Sneijder está com um pé no Galatasaray A Inter recebe hoje o Pescara na abertura do segundo turno, mas o principal assunto no clube é a iminente venda do meia holandês Sneijder para o Galatasaray. A diretoria já aceitou a proposta de 10 milhões (R$ 27,1 milhões) feita pelo clube turco, e ontem o procurador do jogador mostrou-se otimista quanto à conclusão do negócio. "Sneijder está conversando com o Galatasaray e acho que vai dar certo", disse Soren Lerby.