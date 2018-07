Sneijder não vê a hora de deixar a Inter de Milão

Em entrevista publicada pelo jornal holandês De Telegraaf, o meia Sneijder disse que não deseja continuar na Inter de Milão. "É melhor para todos que eu saia em janeiro. Mas, se isso não acontecer, então eu vou continuar. Tenho contrato até junho de 2015."

Apesar do vínculo por mais dois anos e meio, o clube italiano quer reduzir o salário do jogador, que não aceita essa situação. Sneijder, que não joga desde setembro (primeiro por causa de uma lesão, depois por decisão do técnico Andrea Stramaccioni), interessa a vários clubes - o Tottenham é um deles.