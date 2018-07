Só Evandro e Vitor Felipe vão à semi no vôlei de praia A técnica da seleção brasileira masculina de vôlei de praia, Letícia Pessoa, decidiu desfazer provisoriamente a dupla Alison/Emanuel, alegando que precisava dar experiência para Evandro e Vitor Felipe. Nesta sexta, estes dois mostraram-se empolgados com a oportunidade e foram a única dupla brasileira a avançar às semifinais do Grand Slam de Berlim, na Alemanha, última etapa do Circuito Mundial antes das mudanças.