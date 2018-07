Só goleiros não marcam em vitória do Brasil no handebol Diante de um adversário sem nenhuma tradição no handebol, a seleção brasileira masculina passeou sobre a Guatemala, nesta quarta-feira, na sua segunda partida no Campeonato Pan-Americano da modalidade, que está sendo disputado em Canelones, no Uruguai. No triunfo por 54 a 12, só os goleiros brasileiros não fizeram gols.