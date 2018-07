Só Neymar se salva no último ensaio

No ensaio geral para o Mundial de Clubes, o Santos empatou com o Bahia por 1 a 1, na Vila Belmiro, e mostrou que continua sendo o time de um homem só: Neymar.

O time paulista pifou quando dependeu dos outros dez jogadores e ficou devendo uma atuação convincente antes de um possível confronto com o Barcelona. "Apesar do empate, todos estão confiantes para o Mundial. O time deles foi bem e dificultou", disse Neymar, com um sorriso amarelo ao final da partida.

Com o empate fora de casa, o Bahia afastou definitivamente qualquer risco de rebaixamento.

Antes do jogo, o atacante santista recebeu uma placa comemorativa pelo gol que marcou contra o Flamengo, em julho, na derrota épica por 5 a 4, das mãos do presidente do Santos, Luís Álvaro Ribeiro. O mesmo tento pode ser o mais bonito do ano em eleição pela Fifa. A homenagem foi um presságio de que a tarde seria só dele.

Ao longo do jogo, o camisa 11 fez coisas simples de um jeito excepcional. Ele tirou o primeiro de vários coelhos de sua cartola aos 31: após passe de Ganso, chutou de fora da área, tacada de sinuca que o goleiro Marcelo Lomba não segurou. Assim, ele empatou o jogo depois que o Bahia havia feito um improvável 1 a 0, aos 8 minutos, em lance isolado concluído pelo atacante Souza.

Quatro minutos depois, Neymar deixou Borges na cara do gol com passe de calcanhar. A conclusão passou raspando a trave. No começo do segundo tempo, deu chapéu na linha lateral, entortando a coluna de Marcos.

Ganso, como a segunda voz da dupla, teve atuação mais discreta, mas foi importante com aqueles passes diferenciais que criaram sua fama, como um lançamento com a perna direita que deixou Neymar pronto para finalizar. O goleiro salvou.

Os dois craques santistas puxavam todos os holofotes porque o Santos mostrou pouca eficiência no jogo coletivo. Faltava a manjada aproximação entre o meio e o ataque para fazer a bola rodar para esburacar a muralha baiana. Também passaram longe da Vila a movimentação dos volantes. Elano, que voltava ao time depois de mais de mês de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, teve atuação pífia.

Além das fracas atuações individuais, o time paulista cometeu dois pecados táticos: abandonou as jogadas pelas laterais e cruzou pouco na área. Os dois recursos - mais eficientes do que vistosos - podem ser importantes no Mundial. O Barcelona, equipe que o técnico Muricy costuma citar como o inimigo a ser batido no Mundial, sofre com os chuveirinhos na área (Piqué é o único zagueiros grandalhão) e deixa avenidas abertas com os avanços dos laterais (Daniel Alves e Abidal).

No intervalo, um insatisfeito Muricy colocou Léo no lugar de Bruno Rodrigo e Durval voltou a ser zagueiro. Foi como trocar seis por meia dúzia. O time continuou sem força defensiva e dependendo dos lampejos - agora mais raros - de Neymar

O espetáculo coletivo ficou apenas nas arquibancadas. A Vila lotada, com 12 mil pagantes, hasteou bandeiras com o sol vermelho da bandeira japonesa e mensagens de apoio. A alegria e o entusiasmo, no entanto, não conseguiram invadir as quatro linhas.