Só o talento contenta

Quando acontece um jogo como o que São Paulo e Santos fizeram, 4 a 3, com alguns lances de técnica e ousadia, de jogadores como Dagoberto e Neymar, todos comemoram justamente por ser exceção, não a praxe. Outro indício de que as coisas vão tecnicamente mal é o domínio do assunto arbitragem nas mesas redondas das TVs e dos botequins na noite da rodada. O futebol brasileiro está violento, e os juízes fazem parte do problema, errando muito e exagerando nos cartões. Teorias conspiratórias acabam surgindo aos montes, mas são sempre derrubadas na rodada seguinte, quando o time acusado da tramoia é tungado em praça pública. Onde faltam craques, a cultura do "parar a jogada" prevalece.

Foi o que se viu no jogo entre Guarani e Corinthians. Apesar das muitas oportunidades de cada lado, a qualidade técnica deixou a dever e, quando apareceu, foi punida pelos árbitros, como nos dois gols anulados de Ronaldo, um jogador que segue mostrando que mesmo sem ritmo e leveza é capaz de fazer a diferença com a inteligência e a habilidade bem superiores. O Cruzeiro, que se salva tecnicamente com Montillo, talvez o melhor jogador do campeonato (apesar de não estar desde o início), também teve um gol mal anulado, o que não significa que tenha jogado melhor que o Grêmio. E o Fluminense também foi mal, empatando com o Botafogo, e continua sentindo seus desfalques e desgastes.

Por isso a tabela embolou de novo, e por isso um time como o Internacional pode perder para o Flamengo por 3 a 0 mesmo que tenha elenco e temporada melhores; não foi o Flamengo que começou a jogar muito. O mesmo vale para o São Paulo, se bem que neste caso o elenco não vinha conseguindo jogar à própria altura. Mas há esperança de que a classificação apertada e a volta de bons jogadores que estavam contundidos, além do intervalo de uma semana entre cada uma, produzam a partir de agora um número maior de boas partidas. O torcedor quer ver talento, não apenas emoção. Que nas próximas oito rodadas a bola desembole.

Madrid 2010. O Real Madrid viu a Copa de 2010, o Milan não. A inegável diferença mostrada em campo, ontem, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, pode ser explicada por isso. O clube espanhol se renovou com Özil, o alemão de origem turca que brilhou na África do Sul, e com Di Maria, argentino que também teve boa atuação; ainda contratou o experiente Ricardo Carvalho, zagueiro português que foi campeão com o técnico Mourinho no Chelsea. Mourinho deu ao time o que não tinha fazia tempo: consistência na defesa, começando a marcação lá na saída de bola adversária; Xabi Alonso é a medula desse sistema. Com tudo isso, o futebol de Cristiano Ronaldo, Marcelo e os demais também cresceu.

O Milan não soube se renovar. Trouxe Ibrahimovic, depois de passagem apagadíssima pelo Barcelona, e Robinho, que ontem de novo só entrou no segundo tempo. O quarteto do meio, Gattuso, Pirlo, Seedorf e Ronaldinho, não tinha como lidar com a força e jovialidade do concorrente. Pato, melhor do time na temporada, jogou aberto demais e perdeu o duelo para Marcelo, único que Mano Menezes deve ter saído satisfeito de ter visto. Ronaldinho deu dois ou três bons passes e só. Robinho, que teve três anos medíocres na Espanha, tomou vaia ensurdecedora do estádio. O resultado, 2 a 0, não refletiu a partida; os desperdícios do ataque madridista foram tantos que um 4 a 0 não teria surpreendido nem um pouco.