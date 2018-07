Só três de sete duplas brasileiras furam o quali do vôlei de praia em Vitória O Brasil não começou bem a etapa de Vitória (ES) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Das sete duplas inscritas para começarem o Open a partir do qualifying, só três conseguiram avançar à chave principal. No total serão 10 times brasileiros participando do torneio a partir desta quarta-feira, sendo cinco no masculino e cinco no feminino.