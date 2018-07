Só valeu por Kaká

Felizes ficaram os árabes que compraram o direito de levar a seleção pra onde bem entenderem. Lembram disso? É acordo feito pelo ex-dirigente que cura seus males em alguma praia na Flórida. Entusiasmados também estiveram brasileiros e iraquianos que vivem no desterro europeu, pois puderam matar saudades do futebol de seus patrícios. Regozijo houve para quem ama estatísticas, já que o Brasil marcou 16 gols nas três apresentações mais recentes. (Entram aqui os 8 a 0 sobre a portentosa China.)

O amistoso em Malmoe só não foi desperdício total de tempo por causa do retorno de Kaká, dois anos e três meses após sua última aparição, na derrota por 2 a 1 para a Holanda na África do Sul. O meia-atacante do Real Madrid ficou em campo até os 25 minutos da etapa final e não decepcionou. Ao contrário, desde o início procurou entrosar-se com Neymar, Oscar e Hulk, além de aparecer em lances importantes - nos primeiros minutos arriscou cabeçada, defendida pelo goleiro; fez o passe para o segundo gol de Oscar; e marcou o terceiro. Bom.

Com o tempo, Kaká pode ser o maestro, a referência num grupo com muitos jovens. A volta dele não decepcionou, embora Mano não tivesse admitido, duas semanas atrás, que precisava apostar num jogador experiente, mesmo sem ritmo. O treinador contrariou seus próprios argumentos. Ok, releve-se o ato falho, se Kaká veio para resolver.

No jogo de ontem, revelou-se disciplinado do ponto de vista tático. Mano havia pedido que ocupasse o lado esquerdo, e assim Kaká o fez. Também se deslocou para abrir espaço para Oscar e Neymar, com os quais tende a aprimorar entrosamento. Uma combinação que pode dar samba, com Hulk (ou Luis Fabiano ou, hipóteses mais remotas, Pato ou Fred) a completar o quarteto de criação e conclusão de jogadas. Paulinho e Ramires voltaram a comportar-se bem, na marcação, com a vantagem adicional de que sabem aparecer para os arremates na cara do gol. Não são volantes fixos.

A análise favorável carece de um desconto, já que o Iraque não passou de sparring de treino. Contra o Japão, talvez, a seleção seja um pouco mais exigida. Sem exageros, ora essa.

Amigos, vamos falar seriamente: é uma zombaria a sequência de jogos contra equipes inexpressivas que nos empurram goela abaixo. Pegar moleza faz parte do currículo de qualquer seleção forte, o Brasil incluído. Servem para dar uma encorpada, um respiro. O problema é o abuso. De 2010 para cá, topamos com Zimbábue, Tanzânia, Irã, Gana, Costa Rica, Gabão, Egito, Bósnia, África do Sul, China, Iraque... se não esqueci de algum.

O Flu chega... O Flu embicou na reta final do Brasileiro com tudo para ser campeão. Já atingiu o estágio de que o título só depende do que fizer nas 9 rodadas finais; basta-lhe autocontrole. Não é exuberante, mas tem equilíbrio, Fred decisivo e Diego Cavalieri a pegar até pensamento. O Atlético-MG, se não se cuidar, sai até da briga por vaga para a Libertadores.