Só vitória deixa Vasco tranquilo

Às vésperas de partida tão crucial, foi bom incentivo e inspiração o treino de ontem, em São Januário. O ex-atacante Edmundo participou do recreativo. Ele treina com o grupo desde a semana passada com vistas a seu tardio jogo de despedida, dia 28.

A tensão deve mesmo marcar o duelo. No jogo de ida, há uma semana, o grupo vascaíno se sentiu prejudicado por uma arbitragem leniente com a violência paraguaia e os zagueiros Dedé e Renato Silva ainda foram vítimas de ofensas racistas.

A torcida, que deve comparecer em bom número ao estádio, promete manifestações contra o racismo.

"A torcida está com esse sentimento de defender o clube e os jogadores. Ela tem liberdade de se manifestar, assim como os atletas", disse o técnico Cristóvão Borges, que promete uma equipe focada em jogar futebol.

O mesmo espera o técnico rival, Jorge Luis Burruchaga: "Será um jogo com clima de copa, como deve ser. Viemos aqui para jogar futebol".

Juninho Pernambucano foi relacionado. A expectativa é que fique no banco, com Felipe no time titular. Diego Souza cumpre suspensão pela expulsão em Assunção. / LEONARDO MAIA