Soares festeja passagem à semifinal de duplas no US Open

Após levar a melhor sobre o seu compatriota André Sá e o australiano Chris Guccione e avançar às semifinais de duplas masculinas do US Open ao lado do britânico Jamie Murray, nesta quarta-feira, em Nova York, Bruno Soares festejou o fato de que, pela segunda vez na carreira, poderá lutar por uma vaga na decisão do Grand Slam norte-americano.

Quarto cabeça de chave desta edição de duplas do US Open, Soares avançou à final em 2013, quando foi vice-campeão ao lado do austríaco Alexander Peya. Agora, por uma vaga em nova decisão, o brasileiro e Murray terão pela frente nas semifinais os franceses Pierre Hughes Herbert e Nicolas Mahut, cabeças de chave número 1.

"Estou muito feliz de a gente estar na semi aqui no US Open. Adoro jogar aqui e hoje não foi fácil. Nunca é legal enfrentar um amigo. Foi um jogo longo, de altos e baixo, mas terminamos jogando muito bem e agora vamos com tudo pra semi", ressaltou Soares, sem deixar de lamentar o fato de ter cruzado com André Sá em sua campanha na competição.

O tenista mineiro já foi campeão das duplas mistas do US Open por duas vezes, em 2012 e 2014, para depois fazer história em grande estilo em 2016, quando faturou o título de parcerias masculinas do Aberto da Austrália, também ao lado de Jamie Murray, e de mistas fazendo dupla com a russa Elena Vesnina. Na ocasião, ele se tornou o primeiro tenista do País, desde Maria Esther Bueno em 1960, a conquistar dois títulos em uma mesma edição de um Grand Slam.