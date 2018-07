Sob chuva, Andrea Dovizioso lidera sexta da MotoGP em Misano

O italiano Andrea Dovizioso foi o piloto mais rápido no primeiro dia de atividades da etapa de San Marino da MotoGP, a 13ª das 18 previstas para a temporada 2014. Em um dia afetado pela chuva, o piloto da equipe Ducati foi quem fez o melhor tempo das duas sessões de treinos livres no circuito de Misano com a marca de 1min49s195.

A volta de Dovizioso foi registrada na segunda atividade da sexta-feira e deixou o italiano como único piloto a fazer uma volta em menos de 1min50 nesta sexta-feira. E o tempo foi conseguido mesmo após o piloto da Ducati sofrer uma queda no início do segundo treino livre.

O colombiano Yonni Hernández foi o segundo mais rápido da sexta-feira após liderar o primeiro treino livre com o tempo de 1min50s310. O piloto da Pramac Ducati ficou apenas na quinta colocação na segunda atividade do dia, mas mesmo assim a marca inicial foi suficiente para lhe garantir a segunda posição entre os tempos combinados.

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, foi segundo melhor do segundo treino livre e o terceiro mais rápido da sexta-feira, com 1min50s356. Atual campeão e líder disparado do campeonato, o espanhol Marc Márquez, da Honda, ficou em quarto e o italiano Danilo Petrucci, da Ioda, foi o quinto.

O espanhol Pol Espargaró, da Yamaha Tech3, o alemão Stefan Bradl, da LCR Honda, o também espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, os italianos Andrea Iannone, da Pramac Ducati, e Valentino Rossi, da Yamaha, que sofreu uma queda no primeiro treino livre, completaram a lista dos dez primeiros colocados da sexta-feira em Misano.

Neste sábado, serão disputados o terceiro treino livre e a sessão de classificação, que vai começar às 9h10 (horário de Brasília), para a etapa de San Marino da MotoGP. A corrida será disputada no domingo a partir das 9 horas.